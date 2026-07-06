“I Libri del Dorso” dedica una puntata a Carlo Muscetta

Il podcast del Centro Guido Dorso ripercorre la vita e l'opera dell'intellettuale avellinese

Torna l’appuntamento con “I Libri del Dorso”, la nostra rubrica di approfondimento culturale curata dal Prof. Nunzio Cignarella, Vicepresidente del Centro Guido Dorso.

In questa nuova puntata del podcast, ripercorriamo la figura di un illustre intellettuale avellinese e grandissimo amico del nostro Centro, al quale ha legato un’eredità straordinaria donando la sua intera biblioteca personale: Carlo Muscetta.

Il libro al centro della puntata: “Ritratto di Carlo Muscetta”

Il focus di oggi è rivolto al volume curato dalla figlia Mara Muscetta. Un’opera dalla struttura biografica e intellettuale unica, che raccoglie le testimonianze e i contributi di illustri colleghi, docenti e allievi. Nomi del calibro di Dante Della Terza, Nino Borsellino, Romano Luperini, Giulio Ferroni, Alberto Granese, Achille Tartaro e Antonio Maccanico si uniscono per raccontare i tasselli di una vita straordinaria.

Ascoltando la puntata, potrai viaggiare tra le tante anime di Muscetta:

-L’instancabile studioso e traduttore: da Baudelaire a Proust, da Leopardi ad Ariosto e De Sanctis.

-Il pilastro dell’editoria: con i suoi storici sodalizi con Einaudi e Laterza.

L’amore per il cinema e il teatro: fu proprio lui a favorire la pubblicazione di Napoli milionaria di Eduardo De Filippo.

L’impegno politico e civile: dalla militanza nel Partito d’Azione e nel PCI fino alle storiche battaglie ecologiste di Capalbio.

La puntata si chiude con un momento intimo e toccante: il racconto dell’infanzia di Muscetta nel quartiere di Borgo Ferrovia ad Avellino, tra storie di ferrovieri e treni a vapore. Un simbolo di sogni e di viaggi futuri che, oggi più che mai, speriamo possano tornare a far battere il cuore della stazione del nostro capoluogo irpino.

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