Focus su caporalato, formazione e qualità del lavoro per un’agricoltura più sostenibile e competitiva

I recenti controlli nella Piana del Sele, insieme alle irregolarità emerse in alcuni contesti produttivi e al dibattito sempre più acceso sul caporalato e sullo sfruttamento lavorativo, riportano con forza l’attenzione su una questione che non può essere ridotta alla sola cronaca. Il tema, infatti, non riguarda esclusivamente il settore agricolo, ma investe l’idea stessa di sviluppo che intendiamo perseguire nei territori del Mezzogiorno. Per troppo tempo il Sud è stato raccontato attraverso una narrazione divisa tra opposti: da un lato l’eccellenza produttiva, dall’altro le fragilità sociali. Nella realtà, queste dimensioni convivono spesso negli stessi contesti territoriali. La Campania rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche del comparto agroalimentare nazionale: produzioni riconosciute, capacità di esportazione e un tessuto imprenditoriale che genera valore e occupazione. Tuttavia, la qualità dello sviluppo non può essere misurata soltanto in termini economici. La domanda di fondo resta una: quanto è autentico lo sviluppo se non garantisce pienamente dignità, sicurezza e opportunità a chi lavora? Il lavoro è il primo indicatore della qualità democratica di un Paese. Quando emergono fenomeni di sfruttamento, precarietà estrema o lavoro irregolare, non siamo di fronte solo a violazioni normative, ma a una questione profondamente sociale e civile. La storia economica dimostra che i sistemi più competitivi non sono quelli che comprimono i diritti, ma quelli che investono nella qualità del lavoro e delle persone. In questa prospettiva, il contrasto al caporalato si inserisce in una sfida più ampia che riguarda:

• la qualità complessiva dell’occupazione;

• la sicurezza nei luoghi di lavoro;

• la formazione professionale;

• l’inclusione dei lavoratori stranieri;

• la sostenibilità delle filiere produttive;

• la capacità delle imprese di generare valore condiviso.

Nel contesto globale attuale, la trasparenza delle filiere è diventata un fattore decisivo. Consumatori e mercati non valutano più soltanto il prodotto finale, ma l’intero percorso che lo genera. In questo scenario, legalità e competitività non sono alternative, ma elementi strettamente connessi. Una filiera che garantisce diritti, tracciabilità e sicurezza è una filiera più forte, più credibile e più competitiva. Accanto a questo, resta centrale un ulteriore nodo: la crisi demografica, lo spopolamento e la difficoltà crescente di molti territori nel trattenere giovani competenze, mentre alcuni settori produttivi faticano a reperire manodopera qualificata. Parlare di lavoro significa quindi parlare di futuro e della capacità del Paese di costruire modelli di crescita sostenibili e inclusivi.

Per affrontare questa sfida è necessario superare definitivamente la logica dell’emergenza e costruire una strategia nazionale e regionale per il lavoro agricolo fondata sulla qualità.

Meritocrazia Italia Campania propone un piano di interventi che metta al centro il valore della persona e la competitività delle imprese virtuose. In particolare, riteniamo necessario:

- semplificare gli adempimenti amministrativi per le aziende che dimostrano continuità nel rispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza e legalità, premiando chi investe correttamente anziché gravarlo di ulteriori oneri burocratici;

- rafforzare i controlli contro il caporalato, il lavoro nero e lo sfruttamento, utilizzando strumenti digitali di tracciabilità delle filiere e una maggiore integrazione tra Ispettorato del Lavoro, Prefetture e Forze dell’Ordine;

- ripensare la formazione professionale, costruendo percorsi realmente collegati ai fabbisogni delle imprese agricole, alle nuove competenze richieste dall’innovazione tecnologica, dall’agricoltura di precisione e dalla transizione ecologica;

- introdurre incentivi strutturali per le imprese che investono nella qualità del lavoro, nella sicurezza dei lavoratori, nell’innovazione organizzativa e nella sostenibilità sociale delle produzioni;

- favorire la certificazione etica delle filiere agroalimentari, affinché il mercato possa riconoscere e premiare concretamente le produzioni che garantiscono legalità, trasparenza e pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

Solo così sarà possibile trasformare la legalità da semplice obbligo normativo a vero fattore competitivo.

La Piana del Sele e l’intero comparto agroalimentare campano possono diventare il laboratorio di un nuovo modello di sviluppo: un’agricoltura capace di coniugare produttività, innovazione, sostenibilità e dignità del lavoro. Perché la competitività del futuro non si misurerà soltanto dalla qualità dei prodotti che esportiamo, ma dalla qualità del modello sociale che saremo capaci di costruire intorno ad essi.