Per 40 bambini attività educative, sportive e un laboratorio di urban art

È partito questa mattina il Campo Estivo “SMAV 2026”, un’iniziativa finanziata dal Comune di Santa Maria a Vico e realizzata presso i locali del plesso scolastico “Giovanni XXIII”. Il progetto accompagnerà bambini e ragazzi per l’intero mese di luglio con un ricco programma di attività educative, ricreative, sportive e inclusive. È partito questa mattina il Campo Estivo “SMAV 2026”, un’iniziativa finanziata dal Comune di Santa Maria a Vico e realizzata presso i locali del plesso scolastico “Giovanni XXIII”. Il progetto accompagnerà bambini e ragazzi per l’intero mese di luglio con un ricco programma di attività educative, ricreative, sportive e inclusive.

Rivolto a 40 minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, il campo estivo si pone l’obiettivo di garantire un ambiente stimolante e sicuro durante il periodo estivo, offrendo al contempo un concreto e gratuito sostegno alle famiglie del territorio grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale.

La gestione delle attività è stata affidata alla Cooperativa Sociale Amira, che curerà l’organizzazione del programma educativo e delle iniziative ludico-ricreative, mettendo a disposizione la propria esperienza e professionalità per garantire un servizio di qualità all’interno degli spazi scolastici.

Tra le iniziative più significative dell’edizione 2026 figura l’originale percorso di Urban Lab, un laboratorio di writing che vedrà i partecipanti protagonisti della progettazione e della realizzazione di un murales. Il laboratorio nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’arte urbana come strumento di espressione, partecipazione e valorizzazione degli spazi comuni .Attraverso un percorso guidato, i ragazzi potranno trasformare idee, emozioni e valori condivisi in un’opera collettiva destinata a lasciare un segno concreto sul territorio.

La Presidente della Cooperativa Sociale Amira, Manuela Capozzi, ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di dare vita a un progetto che mette al centro il benessere, la crescita e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi. Il Campo Estivo SMAV rappresenta un’opportunità per vivere un’estate ricca di esperienze educative, relazionali e creative. Il laboratorio Urban Lab e la realizzazione del murales incarnano in modo emblematico il senso del nostro lavoro: costruire percorsi che valorizzano il talento, la collaborazione e il senso di appartenenza alla comunità, lasciando un segno che resterà nel tempo.”

Il Campo Estivo “SMAV 2026”, grazie alla sinergia tra il Comune di Santa Maria a Vico e il mondo del terzo settore, si conferma così un’importante risorsa educativa e sociale per la comunità, promuovendo inclusione, socializzazione, creatività e cittadinanza attiva attraverso attività capaci di coniugare perfettamente apprendimento, divertimento e crescita personale.