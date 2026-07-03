Salerno – Screening gratuiti per la pelle

Prevenzione dei tumori cutanei con visite gratuite e controlli mirati sulla spiaggia cittadina

Aggiunto da Redazione il 3 luglio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

locandina 1L’Associazione di Volontariato La Solidarietà” di Fisciano sarà protagonista della seconda edizione della campagna di prevenzione “Ti Guardo le Spalle”, un’iniziativa che torna a Salerno con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi dermatologici legati all’esposizione solare e di diffondere una cultura della prevenzione dei tumori cutanei. Un appuntamento che, già lo scorso anno, ha riscosso grande partecipazione e che oggi si consolida come un punto di riferimento per la tutela della salute pubblica.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà l’8 luglio 2026, alle ore 10:30, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza del Sindaco Vincenzo De Luca, del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, e del Direttore Generale dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Nicola Cantone. Durante l’incontro interverranno anche il dott. Sossio Sessa e Vincenzo Sessa, rappresentanti de “La Solidarietà”, che illustreranno nel dettaglio il ruolo operativo dei volontari e il contributo che l’associazione offrirà nel corso della giornata dedicata alla prevenzione.

Il momento centrale della campagna è fissato per il 10 luglio 2026, quando la spiaggia di Santa Teresa si trasformerà in un vero e proprio presidio sanitario dedicato alla salute della pelle. Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, grazie alla presenza di tre ambulanze messe a disposizione da “La Solidarietà”, bagnanti, passanti e cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite dermatologiche, mappature dei nei e screening mirati alla prevenzione dei tumori cutanei. Le prestazioni saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti, seguendo l’ordine di arrivo.

“Partecipare a questa iniziativa – dichiarano il dott. Sossio Sessa e il fratello Vincenzo – significa essere al fianco dei cittadini in modo concreto. La prevenzione è un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità. Ringraziamo tutti gli organizzatori per aver condiviso con noi l’impegno di diffondere informazioni fondamentali per la tutela della salute pubblica. “La Solidarietà” sarà presente con mezzi e volontari, come sempre, per garantire assistenza, professionalità e vicinanza alla popolazione”.

La partecipazione alla campagna “Ti Guardo le Spalle” conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano nel promuovere iniziative di sensibilizzazione sanitaria e nel sostenere la comunità con un impegno costante, fatto di competenze, presenza e spirito di servizio. Anche quest’anno i volontari saranno in prima linea, pronti a offrire un contributo concreto e di grande valore sociale.

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Source: www.irpinia24.it