Salerno – Screening gratuiti per la pelle

Prevenzione dei tumori cutanei con visite gratuite e controlli mirati sulla spiaggia cittadina

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano sarà protagonista della seconda edizione della campagna di prevenzione “Ti Guardo le Spalle”, un’iniziativa che torna a Salerno con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi dermatologici legati all’esposizione solare e di diffondere una cultura della prevenzione dei tumori cutanei. Un appuntamento che, già lo scorso anno, ha riscosso grande partecipazione e che oggi si consolida come un punto di riferimento per la tutela della salute pubblica.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà l’8 luglio 2026, alle ore 10:30, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza del Sindaco Vincenzo De Luca, del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, e del Direttore Generale dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Nicola Cantone. Durante l’incontro interverranno anche il dott. Sossio Sessa e Vincenzo Sessa, rappresentanti de “La Solidarietà”, che illustreranno nel dettaglio il ruolo operativo dei volontari e il contributo che l’associazione offrirà nel corso della giornata dedicata alla prevenzione.

Il momento centrale della campagna è fissato per il 10 luglio 2026, quando la spiaggia di Santa Teresa si trasformerà in un vero e proprio presidio sanitario dedicato alla salute della pelle. Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, grazie alla presenza di tre ambulanze messe a disposizione da “La Solidarietà”, bagnanti, passanti e cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite dermatologiche, mappature dei nei e screening mirati alla prevenzione dei tumori cutanei. Le prestazioni saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti, seguendo l’ordine di arrivo.

“Partecipare a questa iniziativa – dichiarano il dott. Sossio Sessa e il fratello Vincenzo – significa essere al fianco dei cittadini in modo concreto. La prevenzione è un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità. Ringraziamo tutti gli organizzatori per aver condiviso con noi l’impegno di diffondere informazioni fondamentali per la tutela della salute pubblica. “La Solidarietà” sarà presente con mezzi e volontari, come sempre, per garantire assistenza, professionalità e vicinanza alla popolazione”.

La partecipazione alla campagna “Ti Guardo le Spalle” conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano nel promuovere iniziative di sensibilizzazione sanitaria e nel sostenere la comunità con un impegno costante, fatto di competenze, presenza e spirito di servizio. Anche quest’anno i volontari saranno in prima linea, pronti a offrire un contributo concreto e di grande valore sociale.