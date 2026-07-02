Petruro Irpino (AV) – solidarietà sotto le stelle

Il Comune presenta la I Edizione de “La notte dei piccoli guerrieri per la ricerca”

Aggiunto da Redazione il 2 luglio 2026.
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notteIl Comune  di Petruro Irpino e la Pro Loco “Lapis” , in collaborazione con l’associazione “Piccolo Grande Amore” e il patrocinio della Regione Campania, presentano la I Edizione de “La notte dei piccoli guerrieri per la ricerca” .

Un grande evento di solidarietà  per una  raccolta fondi a favore dei Progetti di ricerca della Fondazione  “Santobono Pausillipon E.T.S,”  di Napoli,  che si svolgerà  presso la Piazza Grande del ridente comune irpino Domenica  5 Luglio, con inizio alle ore 17.30, con l’apertura di uno spazio giochi per i bambini e alle ore 20.30 con una serata all’insegna dell’enogastronomia di pregio, del sano intrattenimento e di spettacoli di notevole attrazione.

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Source: www.irpinia24.it