Formazione internazionale e nuovi traguardi chirurgici all'Ospedale Betania

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione internazionale del corso Become a Metabolic Bariatric Surgeon – Full Immersion for Young Surgeons (IV edizione Young Ifso e III edizione napoletana), organizzata dalla chirurgia generale e bariatrica dell’ospedale evangelico Betania presso l’Istituto di Biotecnologie del Cardarelli.

L’evento ha riunito giovani chirurghi provenienti da numerosi Paesi insieme ad alcuni tra i maggiori esperti mondiali della chirurgia metabolica e bariatrica, confermando il ruolo diBetania come centro di riferimento internazionale per la formazione in questo ambito.

Il corso è stato diretto dalla dott.ssa Sonja Chiappetta, direttrice della Uoc di chirurgia generale e bariatrica dell’ospedale evangelico Betania e presidente eletta Young Ifso, e dal dott. Vincenzo Bottino, direttore generale dell’ospedale napoletano e presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi).

La faculty internazionale ha visto la partecipazione di chirurghi di fama mondiale, tra cui il prof. Michel Gagner, il prof. Rudolf Weiner e la prof.ssa Christine Stier, pionieri della chirurgia bariatrica mini-invasiva, e tutto il board Young-Ifso offrendo ai partecipanti un percorso altamente specialistico con sessioni di dry e animal lab per la chirurgia bariatrica laparoscopica, endoscopia bariatrica, chirurgia robotica, lavoro scientifico e chirurgia magnetica.

A rendere ancora più significativa questa settimana è stato un ulteriore importante risultato raggiunto appena due giorni prima dell’inizio del corso.

L’ospedale evangelico Betania è infatti entrato tra i primi cinque ospedali al mondo ad eseguire la chirurgia colorettale mediante anastomosi magnetica, una tecnologia rivoluzionaria destinata a modificare profondamente il futuro della chirurgia mini-invasiva, con l’obiettivo di ridurre le complicanze anastomotiche e migliorare gli esiti clinici dei pazienti.

Gli interventi, supervisionati dal prof. Michel Gagner, sono stati eseguiti dal dott. Alfonso Canfora, con il supporto della direttrice Sonja Chiappetta, Principal Investigator dello studio internazionale MagCr, e dell’endoscopista dott. Massimiliano De Seta, evidenziando l’elevatissimo livello di integrazione multidisciplinare tra chirurgia ed endoscopia presente all’interno dell’ospedale.

Questo nuovo traguardo conferma ancora una volta la vocazione dell’ospedale evangelico Betania quale centro di eccellenza nella chirurgia metabolica e bariatrica e nella chirurgia colo-rettale, nella formazione internazionale e nello sviluppo delle più avanzate tecnologie chirurgiche, contribuendo a portare Napoli tra i principali protagonisti dell’innovazione sanitaria mondiale.