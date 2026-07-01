Il consigliere regionale condanna la violenza e richiama al rispetto delle istituzioni e del confronto

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella esprime piena e convinta solidarietà al sindaco di Sant’Arcangelo Trimonte, Felice Iammarino, vittima di una grave e inaccettabile aggressione avvenuta all’interno della sede comunale.

“Quanto accaduto – dichiara Mastella – è un episodio di estrema gravità che colpisce non solo la persona del sindaco Iammarino, ma l’intera istituzione che egli rappresenta. Aggredire un amministratore pubblico nell’esercizio delle sue funzioni significa minare i principi stessi della convivenza civile e del rispetto delle regole”.

Il consigliere regionale sottolinea come non possa esistere alcuna giustificazione per atti di violenza, anche quando alla base vi siano situazioni di disagio o controversie, come nel caso specifico legato al pagamento di una bolletta.

“Comprendo le difficoltà che molte famiglie stanno attraversando – prosegue – ma la violenza non è mai una risposta. Le istituzioni sono luoghi di confronto e di dialogo, non possono e non devono diventare teatro di aggressioni”.

Mastella richiama inoltre l’attenzione sul clima generale che si sta diffondendo nel dibattito pubblico: “Assistiamo sempre più spesso, soprattutto sui social, a un linguaggio carico di odio, rancore e delegittimazione nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta. Questo clima avvelenato rischia di alimentare episodi come quello accaduto, abbassando pericolosamente la soglia del rispetto e della civiltà”.

Infine, il consigliere Mastella rivolge un augurio di pronta guarigione al sindaco Iammarino e rinnova la propria vicinanza: “A lui va il mio sostegno personale e istituzionale, con l’auspicio che possa tornare al più presto alla guida della sua comunità. Allo stesso tempo, è necessario che tutte le forze politiche e sociali si impegnino per ristabilire un clima di rispetto, condizione imprescindibile per il corretto funzionamento della democrazia”.