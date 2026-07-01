Avellino – Eseguito un rimpatrio
Il provvedimento ha riguardato un 26enne tunisino con precedenti di polizia
Nella giornata di ieri, personale specializzato della Questura di Avellino, nell’ambito dell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, ha rimpatriato un cittadino tunisino di 26 anni, con diversi pregiudizi di polizia. Lo stesso è stato accompagnato dall’aeroporto di Roma Fiumicino a quello del Paese di origine.
Continua è l’attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare.