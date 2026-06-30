Incontro tecnico per la qualità dell’acqua a Montoro (AV)

Si è tenuto nella mattinata di oggi presso la sede dell’EIC - Ente Idrico Campano

Montoro, si è tenuto nella mattinata di oggi, martedì 30 giugno 2026, presso la sede dell’EIC – Ente Idrico Campano a Bellizzi Irpino, l’incontro tecnico – istituzionale sulla qualità dell’acqua nel Comune di Montoro. Montoro, si è tenuto nella mattinata di oggi, martedì 30 giugno 2026, presso la sede dell’EIC – Ente Idrico Campano a Bellizzi Irpino, l’incontro tecnico – istituzionale sulla qualità dell’acqua nel Comune di Montoro.

Presenti al tavolo tecnico il sindaco, Salvatore Carratu’ insieme a Vincenzo Bruno, consigliere comunale delegato all’Ente Idrico Campano, Giovanni Marcello, direttore generale EIC, Andrea Palomba, direttore generale Alto Calore Servizi SPA e il presidente comitato distretto EIC ambito irpino, Beniamino Palmieri.

A richiedere il tavolo istituzionale con EIC e Alto Calore SPA il sindaco Salvatore Carratu’. Da mesi l’Amministrazione Comunale di Montoro sollecita gli enti preposti, alla gestione dell’acqua pubblica, a provvedere all’avvio di una vera e propria road map destinata a cambiare l’attuale approvvigionamento della risorsa idrica.

Nello specifico l’ente comune ha richiesto agli organi preposti di avviare una prima indagine per verificare nuovi siti da cui attingere, chiedendo ad EIC e all’ente gestore ACS un programma dettagliato delle azioni da compiere.

Il Comune di Montoro da oltre 10 anni si trova di fronte a persistenti criticità connesse alla contaminazione da tetracloroetilene (PCE) della falda profonda dell’Area Vasta Solofrana–Montorese, situazione resa ancora più chiara dagli ultimi studi idrogeologici e dagli atti regionali di recente pubblicazione.

Al tavolo tecnico di stamane è stato, nuovamente, ribadito dagli enti preposti la potabilità dell’acqua per il consumo umano presente nella rete idrica di Montoro. “La risorsa idrica è periodicamente controllata, i cittadini possono quindi stare tranquilli. Il sistema di filtraggio dei carboni attivi funziona perfettamente. La sinergia creata in questo anno tra Alto Calore Servizi e ASL Avellino ARPAC ci hanno permesso di superare le problematiche registrate fino ad ora” – commenta il sindaco Carratu’.

Nell’incontro di oggi è stato illustrato un piano di azioni progettuali “PIM” teso a normalizzare la distribuzione della risorsa idrica attraverso il potenziamento di nuove reti e nuovi pozzi di approvvigionamento per un’area vasta dell’ambito distrettuale irpino, tra questi il Comune di Montoro; il progetto è stimato in circa 16.000.000 euro e sarà candidato da ACS nel Piano nazionale infrastrutture idriche.