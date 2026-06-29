Rostan: "Screening subito per le categorie a rischio in Campania"

“Con l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della mozione, di cui sono prima firmataria, con la quale si chiede alla Giunta di adottare un Piano regionale per la prevenzione cardiovascolare, rafforzando gli strumenti di diagnosi precoce e di presa in carico dei pazienti, si dà finalmente il via a quel cambio di passo necessario in una regione come la nostra che conta 21mila decessi l’anno, 1,3 milioni di persone con un elevato rischio cardiovascolare e circa 800 mila che registrano livelli di colesterolo LDL superiori ai valori raccomandati”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente della commissione Sanità e prima firmataria della mozione.

“Le malattie cardiovascolari – ha aggiunto Rostan – rappresentano la prima causa di morte nella nostra regione e costituiscono anche una delle principali voci di spesa del sistema sanitario. Ricoveri, interventi chirurgici, lunghe degenze e percorsi riabilitativi assorbono ogni anno risorse ingenti che potrebbero essere significativamente ridotte attraverso una più efficace politica di prevenzione. Ogni infarto o ictus evitato significa una vita salvata, ma anche meno pressione sui pronto soccorso, meno liste d’attesa e una sanità più efficiente e sostenibile.”

“Troppo spesso – ha concluso Rostan – i cittadini non conoscono le opportunità offerte dal sistema sanitario o vi accedono quando la malattia è già in fase avanzata. Compito delle istituzioni è anche ridurre questa distanza, promuovendo una vera cultura della prevenzione. L’approvazione all’unanimità di questa mozione conferma la necessità di investire nella prevenzione, che significa altresì investire nel futuro della sanità campana e nella qualità della vita dei cittadini”.