Una settimana per celebrare e risignificare l'esperienza delle persone in movimento

Fino al 21 giugno, per la prima volta, nelle province di Benevento e Avellino arriva la Refugee Week, festival interculturale diffuso che celebra il contributo, la creatività e la resilienza delle persone rifugiate e in cerca d’asilo. Sarà anche un’occasione preziosa per mobilitare e sensibilizzare la cittadinanza, ribadendo la dignità di tutte le istanze migratorie e per posizionarsi nettamente e chiaramente a fianco delle comunità migranti e rifugiate nella rivendicazione del diritto all’autodeterminazione e alla libertà di movimento, gravemente compromessi dalle politiche migratorie nazionali ed europee passate ed attuali.

Se da un lato tali politiche si configurano come dispositivi mortiferi di esclusione e di violenza istituzionali volti a controllare corpi e vite delle persone in movimento, dall’altro lato attiviste, operatrici degli sportelli legali e sociali e cittadine che attraversano le realtà promotrici, riaffermano la necessità di costruire alternative capaci di moltiplicare gli spazi di comunità e di relazione.

La Refugee Week sarà quindi un altro modo per denunciare la gestione repressiva, securitaria e razzista dei fenomeni migratori in Italia ed altrove e per diffondere e promuovere narrazioni generative sulle migrazioni nei nostri territori.

L’edizione 2026 è dedicata al tema del coraggio e a Benevento e Avellino sarà organizzata una settimana di dialoghi, incontri culturali, racconti, concerti che partiranno dall’esperienza del progetto DiMMi – Diari Multimediali Migranti con cui molte delle iniziative sono state co-progettate.

Ormai giunto all’undicesima edizione sotto la guida dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, il progetto DiMMi intende accrescere nuove consapevolezze sull’attuale realtà migratoria come parte integrante del tessuto sociale e culturale italiano. Attraverso un concorso nazionale indetto annualmente per la raccolta di narrazioni autobiografiche di persone migranti e diverse iniziative educative che investono gli spazi cittadini, il progetto costruisce un discorso pubblico sulla migrazione, capace di potenziare le voci delle soggettività migranti, rimettendole al centro. Questo cambio di paradigma è anche uno strumento culturale per prevenire e contrastare le discriminazioni, la violenza e la xenofobia dilaganti all’interno del dibattito pubblico sullo stesso tema.

Tutti gli eventi della Refugee Week saranno gratuiti.