60enne denunciato dai Carabinieri, scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato in stato di libertà un 60enne del posto, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica.

L’attività trae origine da un mirato controllo eseguito dai militari dell’Arma con il supporto di personale tecnico specializzato, nel corso del quale è stata accertata la manomissione del contatore dell’energia elettrica.

Le verifiche effettuate hanno consentito di appurare che il dispositivo era stato alterato, consentendo l’utilizzo dell’energia elettrica senza la corretta contabilizzazione dei consumi e, conseguentemente, l’elusione del pagamento dell’energia illecitamente prelevata.

Alla luce degli elementi raccolti, per il 60enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Analoghe verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.