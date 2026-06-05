L'Associazione BABBAALRUM A.P.S.ha donato 20 comodini all'Azienda Ospedaliera di Avellino

Oggi venerdì 05/06/2026 si rafforza ulteriormente il legame tra il mondo del volontariato e la sanità irpina grazie a un nuovo intervento dell’Associazione BABBAALRUM A.P.S., che ha completato la donazione di 20 comodini destinati al Day Hospital Oncologico dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La consegna degli ultimi 10 comodini conclude un progetto realizzato in due fasi, per un investimento complessivo di circa 10 mila euro, finalizzato a migliorare il comfort e la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti durante i trattamenti terapeutici.

L’iniziativa si inserisce nel lungo percorso di sostegno che l’associazione avellinese porta avanti dal 2005 a favore degli ammalati oncologici del territorio. BABBAALRUM nasce infatti con l’obiettivo di alleviare le sofferenze degli ammalati neoplastici indigenti irpini. Il nome dell’associazione trae origine da un’espressione in lingua napoletana pronunciata anni fa da un paziente rivolgendosi a un docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli: «Professò, site comme nu babbaalrum», una frase che racchiude un sentimento di profonda gratitudine verso chi si prende cura dei malati con professionalità e umanità.

In oltre vent’anni di attività, l’associazione ha destinato circa 360 mila euro al sostegno dei pazienti oncologici, affiancando agli aiuti diretti numerosi interventi per migliorare il welfare e le condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere del territorio.

Prima della donazione dei comodini, BABBAALRUM aveva già contribuito all’acquisto, per l’Oncologia del Moscati, di 14 televisori, 5 poltrone per la chemioterapia, un ecografo portatile, un divano e 4 computer portatili, per una spesa complessiva di 24.500 euro.

«La nostra associazione è nata dall’esperienza diretta della sofferenza e dalla volontà di offrire un aiuto concreto a chi affronta il difficile percorso della malattia oncologica – dichiara il presidente di BABBAALRUM dott Tirri–. In questi anni abbiamo cercato di essere vicini ai pazienti non solo attraverso il sostegno economico, ma anche contribuendo a migliorare la qualità della loro permanenza in ospedale. La donazione dei comodini completa un intervento che riteniamo importante perché anche i dettagli possono fare la differenza nella quotidianità di chi affronta cure lunghe e impegnative. Ringrazio tutti i soci, i sostenitori e i cittadini che, con la loro generosità, ci consentono di continuare questa missione di solidarietà».

Parole di apprezzamento arrivano dal direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Azienda Moscati, il professor Cesare Gridelli. «L’Associazione BABBAALRUM rappresenta da anni un partner prezioso per il nostro reparto e per i nostri pazienti. Le numerose donazioni effettuate nel tempo hanno contribuito concretamente a migliorare l’accoglienza, il comfort e la qualità dell’assistenza. Questo nuovo gesto testimonia una sensibilità straordinaria verso le esigenze delle persone che affrontano il percorso oncologico e conferma quanto sia importante la collaborazione tra strutture sanitarie e associazioni di volontariato. A nome dell’intera équipe e dei pazienti desidero esprimere il più sincero ringraziamento al dottor Tirri e a tutti i volontari dell’associazione».

L’intervento conferma il ruolo centrale che il volontariato continua a svolgere nel supportare la sanità pubblica, contribuendo a rendere più umani e accoglienti i luoghi di cura e offrendo un sostegno concreto alle persone più fragili.

Per sostenere le attività dell’Associazione BABBAALRUM A.P.S. è possibile destinare il 5 per mille indicando il Codice Fiscale 92061830649 oppure effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul conto intestato all’associazione con IBAN IT19O0538715100000001269865.