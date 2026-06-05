Il Sindaco, l’Amministrazione ed il Consiglio comunale di Grottaminarda, esprimono profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Marcello Lo Chiatto, 52 anni, Appuntato Scelto del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS) di Roma, deceduto in un drammatico incidente stradale a Roma lo scorso 27 maggio.

Domani si svolgeranno i funerali nella parrocchia di San Marco Evangelista di Roma. Alla famiglia Lo Chiatto, molto conosciuta e stimata a Grottaminarda, giungano i sentimenti della più sincera vicinanza e partecipazione al dolore.

Nel ricordare il senso del dovere e l’impegno profuso da Marcello al servizio dello Stato e delle istituzioni, la comunità si stringe con affetto attorno ai familiari e all’Arma dei Carabinieri che perde un validissimo professionista.