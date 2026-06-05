La nuova edizione coniuga educazione, inclusione, divertimento e valorizzazione del territorio

Il progetto “Ludoteche Estive 2026” del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 12 giugno alle 9, presso il Circolo della Stampa di Avellino.

La nuova edizione, rivolta a bambini, ragazzi e famiglie dei Comuni dell’Ambito A5, sarà caratterizzata da un’offerta ancora più ricca e innovativa, capace di coniugare educazione, inclusione, divertimento e valorizzazione del territorio.

Nel corso della conferenza saranno illustrate le principali novità del programma 2026, che prevederà esperienze educative immersive, attività dedicate alla partecipazione delle famiglie, momenti di animazione e socializzazione, oltre a percorsi pensati per favorire la scoperta del patrimonio culturale, ambientale e identitario delle comunità locali.

Le Ludoteche Estive rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo occasioni di crescita, aggregazione e benessere per i più piccoli durante il periodo estivo.

L’edizione 2026 si propone di rafforzare ulteriormente questa missione attraverso nuove attività e modalità di coinvolgimento che saranno illustrate nel dettaglio nel corso dell’incontro con la stampa.