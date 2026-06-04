Recuperata la storica fontana di San Giorgio La Molara

Il Comune di San Giorgio La Molara avvia un percorso di valorizzazione delle fontane storiche presenti sul territorio comunale, testimonianze silenziose di un passato che continua a raccontare la vita, le tradizioni e l’identità delle comunità locali. Per secoli le fontane hanno rappresentato molto più di semplici punti di approvvigionamento idrico: erano luoghi di incontro, di scambio e di socialità, punti di riferimento per intere generazioni e simboli del legame profondo tra l’uomo e il territorio. Oggi queste strutture costituiscono un patrimonio architettonico e culturale da preservare e tramandare.

Tra gli interventi, rientra il recupero effettuato sulla “Fontana del Barco”, situata tra le contrade Basaleone e Guarana. Con il ripristino della struttura esistente, la sistemazione dell’area circostante e la valorizzazione degli elementi architettonici caratteristici, nel rispetto dell’aspetto originario della fontana e del contesto ambientale in cui è inserita. L’opera punta a restituire decoro e funzionalità a un bene che conserva un importante valore storico e paesaggistico per la comunità.

L’Amministrazione Comunale con questo intervento vuole riscoprire e mettere in luce un patrimonio diffuso che spesso rimane nascosto agli occhi dei più, ma che rappresenta una parte fondamentale della storia locale. Ogni fontana racconta infatti un pezzo della vita delle contrade, delle famiglie e delle attività che hanno contribuito a costruire l’identità del paese.