La sindaca di Baronissi (SA): "Confronto per accelerare l’iter e portare a compimento l’opera"

Nel Consiglio Comunale di Baronissi è stato approvato l’emendamento alla mozione relativa al raccordo Salerno–Avellino, infrastruttura strategica per la Valle dell’Irno e per l’intero sistema territoriale provinciale, rispetto alla quale l’Amministrazione comunale conferma un impegno costante e strutturato attraverso atti formali, interlocuzioni istituzionali e azioni di sollecitazione rivolte agli enti competenti.

L’emendamento approvato riconosce il percorso già intrapreso dall’Amministrazione e impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire con determinazione l’azione di sollecitazione nei confronti di ANAS, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Campania, rafforzando al contempo il coinvolgimento dei Comuni della Valle dell’Irno e della bassa Irpinia. Un percorso che si fonda su atti amministrativi chiari e già consolidati.

Già nel 2022 il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato all’unanimità il progetto definitivo del primo stralcio del raccordo Salerno–Avellino, esprimendo parere favorevole e adeguando gli strumenti urbanistici comunali in coerenza con l’opera. Nel 2025 l’Amministrazione comunale, con atto congiunto del Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica, ha trasmesso una nota ufficiale ad ANAS, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Campania e alla Provincia di Salerno, sollecitando l’avvio dei lavori e denunciando i ritardi e le criticità ancora presenti sulla viabilità del raccordo.

Il Comune ha inoltre portato la questione all’attenzione dei tavoli istituzionali regionali, anche attraverso il confronto con il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, nell’ambito di un’azione di coordinamento e pressione istituzionale finalizzata ad accelerare le interlocuzioni tra tutti i soggetti coinvolti.

“Sul raccordo Salerno–Avellino non esistono scorciatoie né interventi improvvisati – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Esiste un lavoro istituzionale serio, costruito nel tempo con atti ufficiali e una posizione chiara e coerente. Il nostro obiettivo resta quello di ottenere tempi certi e l’avvio effettivo dei lavori di un’opera fondamentale per la sicurezza e la mobilità del territorio”.

“Si tratta di un percorso già avviato da tempo dall’Amministrazione – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Galdi – che oggi trova ulteriore conferma anche negli atti del Consiglio Comunale. Continueremo a lavorare con determinazione in tutte le sedi istituzionali affinché il raccordo Salerno–Avellino venga finalmente realizzato nei tempi e con le modalità adeguate alle esigenze del territorio”.

Il Comune di Baronissi ribadisce infine la volontà di proseguire con continuità l’azione amministrativa e istituzionale già intrapresa, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e dello sviluppo infrastrutturale dell’intera area.