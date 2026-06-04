Regionale Campania: corse straordinarie per eventi

Gruppo FS facilita gli spostamenti verso i principali eventi sportivi e musicali in Campania

Aggiunto da Redazione il 4 giugno 2026.
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Regionale_Trenitalia_Prosegue l’impegno del Gruppo FS per facilitare gli spostamenti verso i principali eventi sportivi e musicali in Campania.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare più treni metropolitani della Linea 2 in occasione dei concerti in programma nel mese di giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Nel dettaglio, questo il programma degli eventi musicali nell’impianto di Fuorigrotta: Liberato (5 giugno), Eros Ramazzotti (13 giugno), Max Pezzali (19 giugno), Tiziano Ferro (23 giugno) e Geolier (26, 27 e 28 giugno). 

Complessivamente saranno 15 le corse supplementari in partenza da Napoli Campi Flegrei, 11 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 4 verso Pozzuoli, per un totale di oltre 7mila posti aggiuntivi per ogni concerto.   

Considerata la portata degli eventi saranno attivati presidi di assistenza e sicurezza nelle principali stazioni della metropolitana linea 2. A bordo treno sarà ammesso solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario di FS Security che, in collaborazione con la Polfer, gestirà il flusso ed indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza, consentendo un più agevole deflusso dei viaggiatori.

 Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. Tutti i biglietti acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino alle 1.30 di notte.

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Source: www.irpinia24.it