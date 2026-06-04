Open day Emicrania al Frangipane-Bellizzi

Appuntamento il 17 giugno con consulenze e visite neurologiche gratuite ad Ariano Irpino (AV)

Aggiunto da Redazione il 4 giugno 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

Open day Emicrania Fondazione OndaMercoledì 17 giugno, (H)Open day dell’Asl Avellino in collaborazione con Fondazione Onda ETS con consulenze neurologiche presso l’ambulatorio ospedaliero del “Frangipane – Bellizzi” con prenotazione obbligatoria.

Non è solo un mal di testa. (H) Open day dell’Asl Avellino in collaborazione con Fondazione Onda ETS interamente dedicato all’emicrania presso l’Ambulatorio di Neurologia del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

Appuntamento il prossimo 17 giugno dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con consulenze e visite neurologiche gratuite per favorire la diagnosi tempestiva e il contrasto a una patologia cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone.

Per usufruire del servizio la prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile prenotarsi telefonando al numero 0825 877333, esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente a livello globale e la seconda più disabilitante. In Italia ne soffrono oltre 6 milioni di persone, di cui circa il 70% donne. Nonostante l’elevata diffusione, l’emicrania rimane ancora oggi fortemente sotto-diagnosticata e sotto-trattata.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ai percorsi di cura, superando lo stigma sociale che spesso porta a sottovalutare questa grave patologia.

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Source: www.irpinia24.it