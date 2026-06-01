Tavola rotonda organizzata dalla Fondazione De Chiara De Maio con sostegno della BCC Capaccio Paestum Serino

Venerdì 5 giugno 2026, presso la Sede Assembleare della BCC Capaccio Paestum Serino, in Via Roma n. 100 a Serino (AV), si terrà la tavola rotonda dal titolo Transizione green, responsabilità, economia circolare, un incontro di approfondimento e confronto dedicato ai temi della sostenibilità ambientale, della responsabilità d’impresa e delle opportunità connesse alla transizione ecologica.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione De Chiara De Maio e si realizza grazie al sostegno della BCC Capaccio Paestum Serino, realtà da sempre attenta allo sviluppo del territorio e alla promozione di percorsi di crescita economica e sociale, e del Co.Svi.Te. – Comitato Sviluppo Territoriale Area Irpina della BCC di Capaccio Paestum Serino, organismo che favorisce il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità locali.

L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione concreta di approfondimento sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e delle responsabilità che oggi coinvolgono imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. In un contesto in continua evoluzione, la transizione green rappresenta infatti non solo un adempimento normativo, ma anche una leva strategica per innovare i processi produttivi e rafforzare la competitività dei territori.

L’accoglienza dei partecipanti è prevista alle ore 16:30, mentre l’inizio dei lavori è fissato per le ore 17:00.

Porteranno i saluti istituzionali:

Ing. Rosario Pingaro, Presidente della BCC Capaccio Paestum Serino;

Ing. Angelo Marra, Coordinatore Co.Svi.Te. Aria Irpina BCC Capaccio Paestum Serino;

Diodato De Maio, Presidente della Fondazione De Chiara De Maio.

Interverranno inoltre gli imprenditori Gaetano De Feo, Vice Presidente della BCC Capaccio Paestum Serino, e Diodato De Maio, con una testimonianza diretta sul rapporto tra attività d’impresa, innovazione e sostenibilità.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, istituzionale e professionale:

Prof. Ing. Giovanni De Feo, Università degli Studi di Salerno;

Ing. Massimo Pace, Dirigente UOS Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino – Salerno;

Avv. Letizia Romano, Avvocato del foro di Avellino;

Ing. Francesco Coda, Consulente ambientale;

Dott. Antonio Felice Caputo, Generale della Guardia di Finanza in congedo;

Dott. Roberto Meoli, Dottore Commercialista;

Dott. Giancarlo Manzi, Direttore Generale della BCC Capaccio Paestum Serino.

A moderare l’incontro sarà il Dott. Renato Siniscalchi, Direttore Filiale di Montoro della BCC di Capaccio Paestum Serino.

Attraverso il contributo di esperti e operatori del settore, l’iniziativa intende offrire strumenti utili per comprendere le trasformazioni in atto e valorizzare le opportunità che la sostenibilità può generare per il sistema economico e sociale.

La tavola rotonda rappresenta inoltre il primo appuntamento di un percorso più ampio che darà avvio a una serie di seminari dedicati ai temi della transizione green, della responsabilità d’impresa, dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile dei territori.

Con questa iniziativa, la Fondazione De Chiara De Maio rinnova il proprio impegno nel promuovere momenti di confronto e formazione, favorendo l’incontro tra cultura, impresa, istituzioni e territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.