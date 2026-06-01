Sant’Agnello (NA) – Celebra la Festa della Repubblica

Martedì 2 giugno cerimonia in Piazza Matteotti con studenti, istituzioni e omaggio ai Caduti

Aggiunto da Redazione il 1 giugno 2026.
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Locandina celebrazioni 2 giugno 2026 - Sant'AgnelloNell’ambito delle attività previste dal Comune di Sant’Agnello per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno alle 10:30 in Piazza Matteotti si terranno le celebrazioni istituzionali in Piazza Matteotti alla presenza del Sindaco Antonino Coppola con l’Amministrazione Comunale, delle autorità, degli studenti e della cittadinanza.

La ricorrenza quest’anno si arricchisce di un ulteriore significato, sottolineato dalla presenza della “Commissione per le pari opportunità, i diritti civili e le politiche di genere” del Comune di Sant’Agnello: l’80 anniversario anche del primo voto esteso alle donne in italia, pietra miliare nel percorso di uguaglianza e democrazia che porta fino ad oggi.

Durante la manifestazione gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Agostino Gemelli” intoneranno l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, componendo un grande Tricolore umano, dando forma e colore al passaggio di testimone necessario per la memoria collettiva.

Verrà deposta infine la corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, omaggio a quanti hanno sacrificato la vita per la libertà e per i valori su cui si fonda la Repubblica Italiana.

La cittadinanza è invitata

 

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Source: www.irpinia24.it