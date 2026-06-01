La Pallavolo Telese ospita il raduno del Club Italia del Sud

Prende ufficialmente il via una settimana storica per lo sport della Valle Telesina. Da oggi, lunedì 1, fino a venerdì 5 giugno, la cittadina di Telese Terme avrà l’onore di ospitare il prestigioso ritiro del Club Italia del Sud di pallavolo femminile, il programma di eccellenza e qualificazione nazionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) volto a monitorare e valorizzare i migliori talenti del Mezzogiorno.

Le giovani atlete selezionate, provenienti dalle principali realtà pallavolistiche del meridione, svolgeranno le proprie sessioni di allenamento presso il Palazzetto Lagni. L’evento rappresenta un appuntamento di straordinario valore tecnico, sportivo e formativo, reso possibile grazie alla sinergia istituzionale e organizzativa tra la FIPAV Nazionale, i comitati FIPAV Campania e FIPAV Irpinia-Sannio, e l’accoglienza logistica della Pallavolo Telese.

Oltre al prestigio di ospitare un raduno di rilevanza federale, l’iniziativa si configura come un’opportunità unica per tutto il movimento pallavolistico locale. Le giovani atlete del territorio e gli appassionati avranno infatti la straordinaria opportunità di assistere dal vivo alle sedute di allenamento guidate dai tecnici dello staff nazionale FIPAV, potendo osservare da vicino metodologie di lavoro, rigore e schemi applicati ai massimi livelli giovanili.

Un momento di crescita sportiva e umana senza precedenti, volto a ispirare le nuove generazioni di pallavoliste locali e a consolidare il ruolo di Telese Terme come polo accogliente e strategico per i grandi eventi sportivi regionali e nazionali.

La dirigenza della Pallavolo Telese esprime profondo orgoglio per la scelta della Federazione di individuare le strutture cittadine come sede idonea per un raduno così selettivo e porge il più caloroso benvenuto a tutte le atlete, allo staff tecnico e ai dirigenti della FIPAV. La cittadinanza e gli sportivi sono invitati a partecipare e a sostenere questo grande momento di sport.