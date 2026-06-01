Inseguito e arrestato un 52enne irpino che non si è fermato all'alt dei carabinieri

Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 52enne della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, mentre percorreva ad elevata velocità il centro abitato del comune di Sirignano (AV), non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia dei Carabinieri, continuando nella sua folle corsa con manovre estremamente pericolose tra le strade comunali.

L’uomo ha proseguito la fuga cercando di speronare e mettere fuori strada la pattuglia dell’Arma. Grazie all’ausilio di altre gazzelle l’auto è stata bloccata e il fuggitivo è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.