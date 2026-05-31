Il Forum Famiglie saluta il nuovo sindaco
L’associazione esprime auguri al nuovo sindaco e disponibilità alla collaborazione
Il Direttivo e i Soci del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Avellino esprimono le più vive congratulazioni per il risultato raggiunto al neoeletto Sindaco di Avellino, l’Avv. Nello Pizza. Ai Consiglieri eletti di tutti gli schieramenti politici augurano un proficuo mandato al servizio del bene comune nella nostra Città capoluogo. Il Forum di Avellino conferma la disponibilità a cooperare, nell’ambito del proprio ruolo di sussidiarietà, in piena sinergia con la nuova Amministrazione, per il perseguimento degli obiettivi a sostegno delle politiche familiari locali già dichiarati in campagna elettorale e per la gestione delle criticità che attanagliano il nostro territorio.