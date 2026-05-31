Gli alunni dell’I.C. “S. Aurigemma” si distinguono al concorso “Petra Strumilia”

Grande soddisfazione e profondo orgoglio per l’Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” in occasione della cerimonia di premiazione del Concorso promosso dall’Associazione Petra Strumilia, svoltasi il 30 maggio a Pietrastornina, in memoria del Professore Mario Piantedosi. Il concorso, dedicato al delicato e attualissimo tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ha rappresentato un’importante opportunità di riflessione e di crescita per gli studenti partecipanti. L’Istituto ha aderito con entusiasmo all’iniziativa coinvolgendo le classi quarte A, B e C del plesso di scuola primaria “Don Milani”, le classi quarte A e B del plesso “Montessori” e le classi 1 A – 2 C- 2 D della Scuola Secondaria di primo grado. Tutti i lavori presentati si sono distinti per originalità, creatività e profondità dei contenuti, offrendo spunti significativi di riflessione sui valori del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità nell’uso delle tecnologie digitali.

Attraverso elaborati grafici, testi, produzioni multimediali e percorsi narrativi, gli alunni hanno saputo interpretare il tema proposto con sensibilità e consapevolezza, lanciando messaggi forti e autentici contro ogni forma di prevaricazione, discriminazione e violenza, sia nel mondo reale sia in quello virtuale. Tra tutti i lavori realizzati dalle classi partecipanti del nostro Istituto, una menzione speciale è stata attribuita al podcast ideato e realizzato dagli alunni delle classi quarte del plesso di scuola primaria “Montessori”, particolarmente apprezzato per l’efficacia comunicativa, la maturità delle riflessioni e la capacità di dare voce alle emozioni e alle esperienze dei più giovani sul tema del bullismo e del cyberbullismo. La premiazione ha assunto un significato ancora più importante per la presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Per i ragazzi è stata un’emozione intensa e indimenticabile ricevere un premio scolastico in un contesto così prestigioso, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, vivendo un momento che resterà certamente impresso nel loro percorso formativo e umano.

La Dirigente Scolastica ha espresso il proprio vivo apprezzamento per l’impegno, la partecipazione e il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti che li hanno guidati lungo questo percorso educativo. «I risultati ottenuti – ha sottolineato – testimoniano non solo la creatività dei nostri alunni, ma soprattutto la loro capacità di riflettere su temi complessi e di trasformare idee e valori in messaggi concreti di cittadinanza attiva. Ogni elaborato presentato rappresenta un piccolo, ma prezioso contributo alla costruzione di una cultura del rispetto e della legalità. Questo importante riconoscimento conferma ancora una volta come la scuola sia un luogo privilegiato di crescita, confronto e formazione delle coscienze. I nostri studenti hanno dimostrato che contrastare il bullismo non significa soltanto denunciare comportamenti sbagliati, ma promuovere quotidianamente empatia, ascolto e solidarietà. Il traguardo raggiunto a Pietrastornina è molto più di un premio: è la testimonianza concreta di una comunità scolastica che educa al rispetto, valorizza il talento e coltiva cittadini consapevoli. Nei lavori dei nostri ragazzi c’è la voce di una generazione che sceglie il dialogo al posto dell’indifferenza, il coraggio al posto della paura, l’inclusione al posto dell’esclusione. Ed è proprio questa la vittoria più bella”.