Bando rivolto ai giovani dei 28 comuni per la visita ad Auschwitz e Cracovia

È stato pubblicato l’avviso rivolto ai giovani, residenti, nei 28 comuni del Consorzio dei servizi sociali A5 di Atripalda, per partecipare alla Viaggio della Memoria nei luoghi della Shoa.

Il premio, istituito già da diversi anni, nasce dalla consapevolezza dell’importanza di preservare la memoria nel tempo, attraverso la visita, personale e diretta, dei luoghi, Cracovia e Auschwitz, che hanno segnato l’ora più buia per l’umanità.

I ragazzi che si diplomeranno nei prossimi mesi e che sono interessati a partecipare potranno inviare la propria candidatura entro il 31.07.2026.

“Tra le tante iniziative del Consorzio A5 – dichiara il Direttore generale del Consorzio A5, CARMINE DE BLASIO – indubbiamente quella del Premio della Memoria, che finora ha permesso a più di cento ragazzi del nostro territorio di visitare i luoghi della Shoa, lascia particolarmente il segno nei ricordi dei partecipanti. Siamo convinti che l’esperienza che i nostri giovani vivono durante questo viaggio sia fondamentale per riflettere, ripensare e soprattutto speriamo, per ricordare fin dove è capace di arrivare l’essere umano”.