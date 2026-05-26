Buon risultato elettorale e ingresso in Consiglio comunale

Casa Riformista accoglie con grande entusiasmo la vittoria al primo turno del neo-eletto sindaco Nello Pizza. Un risultato di rilievo, frutto di un lavoro corale che ha saputo intercettare e interpretare con chiarezza la domanda di cambiamento della città. Il consigliere regionale Enzo Alaia, leader irpino del gruppo politico, esprime profonda gratitudine ai 32 candidati che con impegno e dedizione hanno composto la squadra riformista. Il contributo di Casa Riformista è stato determinante per chiudere la competizione al primo turno, dimostrando come il progetto sia riuscito a catalizzare il consenso di una significativa area moderata. Con 1.881 voti, pari al 6,3%, il partito entra per la prima volta a Palazzo di città, eleggendo i consiglieri comunali Sergio Trezza ed Erica Stanco. Questo risultato conferma la solidità di una proposta politica che punta a una gestione amministrativa basata sulla competenza, sulla pragmatica risoluzione delle criticità e su una visione di lungo periodo per il capoluogo.

In merito al successo elettorale, il segretario provinciale di Casa Riformista Beniamino Palmieri ha dichiarato: “Vince un progetto politico solido e lungimirante. Vince una figura mite, competente ed elegante, capace di unire le forze in campo. Auguro buon lavoro al sindaco Nello Pizza e ai nostri consiglieri eletti, pronti a mettersi da subito al servizio della comunità per tradurre il nostro programma in azioni concrete per Avellino”.

A commento del traguardo raggiunto il consigliere regionale Enzo Alaia ha aggiunto: “L’elezione di Nello Pizza segna il cambiamento necessario e qualificato di cui Avellino aveva bisogno. Abbiamo sostenuto la sua candidatura con convinzione, certi che il suo profilo istituzionale, unito alla sua professionalità, fosse la risposta più adeguata alle istanze dei cittadini. Il risultato di Casa Riformista è stato determinante: il nostro contributo si è rivelato decisivo per chiudere la partita al primo turno, validando la bontà di un progetto politico che si pone come baricentro di un’area moderata e pragmatica. Un ringraziamento particolare va anche a tutti gli amministratori, vicini alla nostra area, che sono stati eletti nei diversi territori in questa tornata elettorale. La loro affermazione testimonia quanto Casa Riformista sia oggi una realtà solida, radicata e capace di esprimere una classe dirigente autorevole. Proseguiremo questo impegno con determinazione: garantendo stabilità e visione politica tanto per il capoluogo, quanto per l’intera provincia”