Secondo le indagini dei Arma dei Carabinieri di Volturara Irpina (AV), avrebbe sottratto oltre 400mila euro a un 62enne

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno deferito in stato di libertà una 56enne del posto, ritenuta responsabile del reato di circonvenzione di incapace.

L’attività d’indagine trae origine dalla denuncia presentata, nell’ottobre 2022, dai familiari di un 62enne del comune irpino, affetto da disabilità intellettiva, che avrebbero segnalato ai militari dell’Arma presunti comportamenti illeciti posti in essere da una lontana cugina dell’uomo, finalizzati ad appropriarsi del suo denaro.

Gli accertamenti immediatamente avviati dai Carabinieri avrebbero consentito di ricostruire un articolato sistema attraverso il quale la donna, approfittando delle condizioni di fragilità della vittima, lo avrebbe indotto ad aprire diversi conti correnti bancari e postali, cointestandoli anche a lei.

Successivamente, tra ottobre 2022 e gennaio 2023, il 62enne sarebbe stato persuaso ad effettuare numerosi trasferimenti di denaro da un conto corrente a lui esclusivamente intestato verso quelli cointestati. Una volta accreditate le somme, la 56enne avrebbe provveduto a prelevarle, appropriandosi complessivamente di oltre 400mila euro.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. L’Autorità Giudiziaria, condividendo le risultanze investigative emerse, ha emesso nei suoi confronti avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di circonvenzione di incapace.