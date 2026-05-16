Avellino, denunciato 47enne per droga

Sequestrati cocaina, marijuana e denaro dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 47enne avellinese per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino a seguito di perquisizione presso alcuni locali nella disponibilità dell’uomo, hanno rinvenuto due bustine termosaldate di colore bianco contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, una bustina di cellophane contenente marijuana ed un bilancino digitale che presentava tracce di cocaina. Inoltre il 47enne è stato trovato in possesso della somma di denaro di 550 euro in banconote di vario taglio. Quanto rinvenuto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.