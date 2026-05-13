Appuntamento con Avellino Letteraria

Floria Bufano presenta il libro: “In amore e in guerra”

Aggiunto da Redazione il 13 maggio 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

locandina 16 maggioUn nuovo appuntamento di Avellino Letteraria, sabato 16 maggio alle 18. presso villa Amendola. Ospite della serata l’autrice, Floria Bufano, presenta il libro: “In amore e in guerra”.

Una raccolta poetica che analizza il sottile confine tra sentimento e conflitto, svelando come amore e guerra siano opposti ma intensamente intessute nell’esperienza umana. Le liriche danno voce a un viaggio interiore intenso, in cui la relazione con l’altro diventa al tempo stesso rifugio e campo di battaglia, luogo di passione, perdita, desiderio e rinascita. Attraverso immagini evocative e metafore belliche, la voce poetica esplora la complessità dei legami umani, interrogandosi sulla possibilità di amare senza ferire e sul legame profondo tra conflitto e bisogno d’amore.

Introduce la serata il direttore artistico, Annamaria Picillo. Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, Lucia Forino, dialogheranno con l’autrice, il sociologo, Maurizio Vitiello, e il giornalista, Pino Cotarelli.

Intermezzo musicale a cura del maestro, Mario Murru alla chitarra. L’attore, performer e autore, Tommaso Tuccillo, leggerà alcuni brani del libro. Coordina la serata, la giornalista, Daniela Apuzza. Nel corso della serata verranno proiettate opere di artisti famosi. Partner ufficiale dell’evento: “Oliviero Industria Dolciaria”, la tradizione irpinia, la passione per il dolce artigianale.

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Source: www.irpinia24.it