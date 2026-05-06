Gara due al Pala Tracuzzi: Avellino cerca di chiudere, Messina punta al pari

Archiviata gara uno, la serie tra la Scandone Avellino e la Basket School Messina si trasferisce al Pala Tracuzzi per una gara due, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20:30, che può già risultare decisiva. In un contesto ambientale caldo e ad alta pressione, i siciliani proveranno a sfruttare il supporto del pubblico per riequilibrare il confronto, mentre i biancoverdi avranno l’opportunità di chiudere subito la serie. Dal punto di vista tecnico-tattico, Avellino cercherà continuità nella propria struttura offensiva, affidandosi ancora alla leadership di Kmetic, principale terminale e creatore di vantaggi, e all’impatto perimetrale di Duranti, il cui impiego resta però legato alle condizioni fisiche.

Importante sarà anche il contributo degli esterni come Vitale e Gay nella gestione dei possessi e nella costruzione del gioco, oltre alla presenza sotto canestro di Ragusa e Donda, chiamati a garantire fisicità, protezione del ferro e controllo dei rimbalzi. Sul fronte opposto, la Basket School Messina si affiderà alle proprie individualità per provare a cambiare l’inerzia della serie.

Marinelli rappresenta il principale riferimento offensivo, capace di accendersi e produrre parziali importanti, mentre Warden e Chakir saranno fondamentali nel dare equilibrio tra perimetro e attacco al ferro. La chiave per i padroni di casa sarà alzare l’intensità difensiva, sporcare le linee di passaggio e aumentare il ritmo in transizione. La gara si giocherà su pochi, ma decisivi dettagli: gestione dei momenti, tenuta difensiva e capacità di mantenere continuità per tutti i quaranta minuti. La Scandone punta a chiudere subito i conti, evitando di allungare la serie e preservando energie preziose; Messina, invece, cercherà di sfruttare il fattore campo per rimettere tutto in discussione. Un confronto che si preannuncia ad alto contenuto tecnico ed emotivo.