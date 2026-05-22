Arpaia (BN) – Maltrattamenti in famiglia

Carabinieri eseguono misura cautelare con braccialetto elettronico dopo la denuncia

Aggiunto da Redazione il 22 maggio 2026.
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Tribunale MalasanitàNella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Arpaia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo l’applicazione del braccialetto elettronico (ex art. 275-bis c.p.p.) nei confronti di un cittadino gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’attività investigativa è scaturita dalla coraggiosa denuncia sporta dalla madre convivente dell’indagato, un atto doloroso ma fondamentale che ha permesso di accertare condotte abituali violente, minacciose e prevaricatrici da parte dell’uomo, spesso aggravate dall’uso di sostanze stupefacenti, tali da rendere la quotidianità della donna incompatibile con una normale e serena esistenza.

Dal punto di vista etico e sociale, la vicenda mette in luce il dramma sommerso delle violenze domestiche e, in particolare, la profonda sofferenza morale di una madre costretta a denunciare il proprio figlio per salvaguardare la propria incolumità. Rompere il muro del silenzio all’interno delle mura familiari rappresenta un passo estremamente difficile, che richiede una risposta istituzionale immediata e concreta. In questo contesto, l’adozione di strumenti tecnologici di controllo come il braccialetto elettronico assume un alto valore civile, poiché garantisce una protezione reale alla vittima e le restituisce il diritto a una vita dignitosa e priva di paura. Trattandosi di una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, restano fermi i mezzi di impugnazione e il principio di presunzione di innocenza per l’indagato fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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Source: www.irpinia24.it