Durante la processione atti osceni e aggressione ai Carabinieri: 56enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché di atti osceni in luogo pubblico, molestie e disturbo alle persone.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Castelvetere sul Calore, nel corso dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna delle Grazie.

Durante la processione, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, alla presenza di numerosi fedeli avrebbe rivolto frasi oscene nei confronti di una bambina “dispensatrice”, indossante un corpetto adornato con circa quattro chilogrammi di monili in oro.

Nella circostanza, si sarebbe inoltre denudato, mostrando le parti intime.

All’arrivo dei Carabinieri, nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 56enne avrebbe proferito minacce e opposto attiva resistenza, aggredendo i militari intervenuti, che non hanno riportato gravi conseguenze.

Bloccato e condotto in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.