Grottaminarda (AV) – Stop alle Barriere Architettoniche

Censite le barriere, si pianificano gli interventi per migliorare la fruibilità urbana

Aggiunto da Redazione il 28 aprile 2026.
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Peba - 1È stato appena consegnato al Comune di Grottaminarda, da parte dell’architetto incaricato, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

L’Ente è risultato beneficiario di un finanziamento Regionale per la redazione del “PEBA” i cui lavori sono stati appena ultimati. È stata completata, quindi, la mappatura degli spazi urbani finalizzata al censimento delle principali barriere architettoniche. Nei prossimi giorni il Piano verrà inviato alla Regione.

Uno strumento indispensabile per la pianificazione e la programmazione coordinata degli interventi ritenuti fondamentali per la piena accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e degli edifici di competenza. Uno strumento atteso da anni che può finalmente consentire di accedere ai fondi previsti per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

 

 

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Source: www.irpinia24.it