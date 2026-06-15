Il consigliere Sarno a Roma per l'incontro con amministratori e rappresentanti delle istituzioni

Vertice nella capitale per i protagonisti istituzionali del Turismo delle Radici. A Roma, nel piazzale della Farnesina, su invito del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, si sono riuniti sindaci, rappresentanti delle istituzioni, imprese e tutti i Consoli d’Italia presenti nella capitale, per fare il punto sulle azioni già svolte e per definire i dettagli delle attività previste dal programma.

L’Irpinia, attraverso la Provincia di Avellino, è beneficiaria di un investimento complessivo pari a 70 milioni di euro. All’iniziativa del Ministero, ha rappresentato l’Amministrazione Provinciale il consigliere con delega al Turismo delle Radici, Marino Sarno.

“È stato un momento importante di confronto con i tanti colleghi amministratori e con i rappresentanti delle istituzioni e i nostri connazionali che vivono oltre i confini nazionali – dichiara il consigliere provinciale Sarno -. Come già ha avuto modo di sottolineare il presidente Fausto Picone, la Provincia di Avellino non si farà trovare impreparata. Anzi, vogliamo imprimere un’accelerazione sul cronoprogramma per ottenere le premialità previste dal Ministero. Questo significa ulteriori e preziose risorse per le comunità irpine”.

“Per quanto ci riguarda – prosegue Sarno -, ribadiamo la ferma volontà del massimo coinvolgimento del territorio in queste scelte strategiche per lo sviluppo futuro dell’Irpinia”.