Ecosistemi più aperti e competitivi: cresce la varietà di servizi digitali

La prima revisione della Commissione europea del regolamento sui mercati digitali (DMA) ha rilevato che, nei primi due anni di applicazione, il DMA resta adeguato allo scopo e ha aperto nuove opportunità per imprese e sviluppatori, offrendo al contempo agli utenti un maggiore controllo sulle proprie esperienze e dispositivi, nonché accesso a prodotti e servizi digitali più diversificati e innovativi.

Il DMA ha consentito agli europei di trasferire i propri dati quando passano da un servizio o dispositivo a un altro, di scegliere motori di ricerca e browser alternativi invece dei fornitori predefiniti, nonché di esprimere una scelta significativa sull’autorizzazione ai gatekeeper a combinare i loro dati personali tra diversi servizi, prevenendo la profilazione non autorizzata.

Inoltre, il DMA sta aprendo gli ecosistemi dei gatekeeper e consentendo alle imprese di competere. I produttori di dispositivi connessi, come auricolari e smartwatch, stanno ottenendo un accesso migliorato all’interoperabilità con i sistemi operativi dei gatekeeper; browser e motori di ricerca alternativi vengono scelti sempre più spesso come opzioni predefinite dagli utenti; e nuove app di messaggistica sono state lanciate grazie agli obblighi di interoperabilità.

La Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera, ha dichiarato: “La nostra revisione ha dimostrato che, nei suoi primi due anni di applicazione, il DMA ha iniziato a produrre risultati concreti e positivi, rendendo i mercati digitali più equi e contendibili a beneficio sia delle imprese sia dei consumatori in Europa. Il panorama digitale è in costante evoluzione. La revisione odierna evidenzia che il DMA è stato concepito per essere a prova di futuro e adattarsi alle sfide emergenti, ad esempio nell’IA e nel cloud. Stiamo agendo su entrambi i fronti e continueremo a dare priorità alla creazione di una solida cultura della conformità, anche attraverso azioni di applicazione decise e tempestive, ove necessario.”

La Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha dichiarato: “Il regolamento sui mercati digitali è adeguato allo scopo e ha portato a cambiamenti concreti per innovatori e cittadini. La revisione ha inoltre evidenziato un ulteriore potenziale di cambiamento ancora non sfruttato e continueremo a lavorare per garantirne una forte applicazione, al fine di aprire maggiori opportunità nei mercati digitali dell’UE.”