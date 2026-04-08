La Commissione europea ha lanciato oggi l'edizione 2027 del premio

La Commissione europea ha lanciato oggi l’edizione 2027 del premio Capitali europee del turismo. Le destinazioni turistiche di tutta Europa sono invitate a presentare le loro iniziative turistiche più innovative e sostenibili che ne fanno esempi all’avanguardia nel settore.

La Commissione premierà due destinazioni che possano fregiarsi di risultati eccezionali e che rientrano in due categorie. La prima categoria, che è aperta a destinazioni con oltre 100.000 abitanti, premia l’eccellenza in termini di sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. La seconda categoria, che riguarda le destinazioni con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti, ricompensa le destinazioni più piccole che sono leader del turismo sostenibile.

Il turismo – uno dei principali settori economici dell’UE – svolge un ruolo chiave nella crescita economica e nella creazione di posti di lavoro. Contribuisce allo sviluppo regionale, sostiene le piccole e medie imprese (PMI) e contribuisce alla conservazione del patrimonio culturale. Allo stesso tempo, il settore del turismo si trova ad affrontare problemi significativi, quali l’instabilità geopolitica, i cambiamenti climatici, la carenza di competenze e il sovraffollamento nei siti più popolari. L’iniziativa Capitali europee del turismo riconosce e premia le destinazioni turistiche che attuano soluzioni innovative in settori quali la digitalizzazione, l’accessibilità, la sostenibilità e che promuovono il patrimonio culturale, la creatività e i talenti locali.

Le candidature per il premio “Capitali europee del turismo” sono aperte fino al 12 giugno alle ore 17:00 (CEST). Maggiori informazioni sui riconoscimenti e i relativi premi sono disponibili online.