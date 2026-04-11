Con l’ASL Avellino due giornate dedicate a medicina di precisione e tecnologie digitali

La Reumatologia moderna tra intelligenza artificiale e medicina di precisione. Sarà questo il tema al centro della due giorni di formazione che si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile presso l’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

“Le Giornate Reumatologiche Irpine – la gestione multidisciplinare del paziente reumatico: dalla diagnosi precoce alle frontiere digitali”, è un evento formativo promosso dall’Asl Avellino e organizzato dall’UOC Medicina del presidio ospedaliero del Tricolle che ha l’obiettivo di delineare la trasformazione radicale che sta vivendo la Reumatologia, focalizzando l’attenzione sulle nuove cure molecolari e le frontiere dell’intelligenza artificiale.

Il convegno esplorerà l’uso delle terapie molecolari e l’implementazione di nuovi protocolli, orientati sempre più ad una medicina di precisione. Ampio spazio sarà dedicato alla diagnostica avanzata e alla gestione delle comorbilità attraverso modelli di sinergia multidisciplinare, come la collaborazione tra Reumatologia e Dermatologia.

Una sessione cruciale riguarderà, invece, la Digital Health con un focus sull’integrazione di Telemedicina e Intelligenza Artificiale nei percorsi assistenziali volti a migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti cronici sul territorio.

Il convegno rappresenta un momento di alta formazione per delineare lo stato dell’arte della Reumatologia moderna, destinato a medici di tutte le specialità e farmacisti, e prevede il riconoscimento di 10 crediti ECM. L’iniziativa testimonia l’impegno dell’ASL Avellino nel portare l’eccellenza medica direttamente sul territorio irpino.