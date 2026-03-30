Via libera UE a 6 miliardi per l’idrogeno rinnovabile

Ok della Commissione al piano italiano per sostenere industria e trasporti nella transizione pulita

Aggiunto da Redazione il 30 marzo 2026.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

commisione europeaLa Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano dell’importo di 6 miliardi di € per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell’industria. Il regime contribuirà allo sviluppo della capacità di produzione di idrogeno rinnovabile in linea con gli obiettivi della strategia dell’UE per l’idrogeno e del patto per l’industria pulita.

L’aiuto assumerà la forma di contratti bidirezionali per differenza e durerà fino al 31 dicembre 2029.

La Commissione ha ritenuto che l’aiuto sia necessario e adeguato per agevolare la produzione di idrogeno rinnovabile ai fini della decarbonizzazione dei settori dei trasporti e dell’industria. La Commissione ha inoltre concluso che l’aiuto ha un effetto di incentivazione, è proporzionato e produrrà effetti positivi, in particolare sull’ambiente, che superano gli effetti negativi sulla concorrenza.

Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per la Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: “Questo regime sosterrà la produzione di idrogeno rinnovabile in Italia per i settori in cui può contribuire maggiormente alla riduzione delle emissioni. Il regime contribuirà alla transizione pulita, giusta e competitiva.

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Source: www.irpinia24.it