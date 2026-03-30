La Commissione chiarisce le norme per un settore più sostenibile e competitivo

La Commissione europea ha pubblicato oggi orientamenti sull’attuazione del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) per facilitare l’applicazione uniforme delle nuove norme sugli imballaggi in tutta l’UE e semplificare la conformità per gli operatori economici e gli Stati membri. La piena applicazione di questa legge contribuirà a rendere il settore degli imballaggi più sostenibile e competitivo in tutta l’UE e a rafforzare il mercato unico degli imballaggi attraverso norme comuni.

Il documento di orientamento chiarisce le norme per le quali il regolamento necessita di un’ulteriore interpretazione e i settori in cui i portatori di interessi hanno chiesto assistenza. Ad esempio, chiarisce quando un’impresa è considerata fabbricante o produttore, nonché quali articoli sono considerati imballaggi ai sensi del PPWR. Il documento di orientamento della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE prima di essere adottato formalmente.

Le domande frequenti (FAQ) di accompagnamento affrontano un’ampia gamma di questioni pratiche sollevate dalle parti interessate dall’adozione, l’anno scorso, del PPWR. Se necessario, la Commissione aggiornerà il documento relativo alle domande frequenti. Pur fornendo maggiore chiarezza sulle disposizioni fondamentali delle nuove norme in materia di imballaggio, il documento di orientamento e le domande frequenti non sostituiscono, integrano o modificano le disposizioni del regolamento.

Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro comunicato stampa.