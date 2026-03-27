Laboratori, proiezioni e visite itineranti al Museo Irpino di Avellino

Per festeggiare insieme la settimana di Pasqua, il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale “S. e G. Capone” accoglieranno i visitatori nelle sedi di Palazzo della Cultura, del Carcere Borbonico con numerose attività laboratoriali.

Programma:

GIOVEDÌ 2 APRILE Ore 10.30 – 12.30

Museo Irpino Complesso Monumentale Carcere Borbonico Sez. Deposito

L’UOVO DI DRAGONE

Laboratorio creativo

Sapevate che nella sezione Deposito del Museo Irpino si nascondono antichi segreti provenienti dalla lontana Cina? Per questa Pasqua abbiamo deciso di “svegliarli” e mostrarli ai nostri piccoli visitatori! Insieme scopriremo porcellane e decori millenari, per poi trasformare delle semplici uova in piccoli capolavori d’Oriente. Una mattinata tra pastelli, pennarelli e leggende di dragoni.

Prenotazione obbligatoria

Max 20 partecipanti 6 – 10 anni

VENERDÌ 3 APRILE Ore 11.00 – 12.00

Palazzo della Cultura Sezione Ragazzi

CONIGLIETTI LETTORI

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Età consigliata: 7-10

Prenotazione obbligatoria

VENERDÌ 3 APRILE Ore 17.30

Museo Irpino Complesso Monumentale Carcere Borbonico Sez. Deposito

Viaggio in Oriente Visita guidata

In occasione delle festività pasquali, il Museo Irpino propone un percorso esclusivo nella sezione Deposito visitabile presso la sede del Carcere Borbonico. Una visita alla scoperta di manufatti, ceramiche e oggetti d’arte provenienti dalla Cina e appartenenti alla collezione Salomone che si snoderà attraverso un racconto affascinante dedicato alla simbologia dell’uovo nell’arte cinese.

Prenotazione consigliata

Max 20 partecipanti 0 – 99 anni

SABATO 4 APRILE Ore 10.30 – 12.30

Museo Irpino Palazzo della Cultura Sez. Archeologica

Sapiens a caccia di…uova! Gioco per famiglie

Dopo aver effettuato la visita alla sezione preistorica del Museo, i partecipanti si sfideranno in un appassionato gioco quiz e con l’aiuto di piccoli indizi effettueranno un’insolita caccia al tesoro per scoprire, giocando, la storia millenaria dell’Irpinia preistorica.

Prenotazione obbligatoria

MARTEDÌ 7 APRILE Ore 10.30 – 12.30

Museo Irpino Complesso monumentale Carcere Borbonico sez. Pinacoteca

UOVO D’ARTISTA

Laboratorio creativo pop-up

L’uovo è sempre stato un soggetto rappresentato dagli artisti, come un qualcosa di sacro e legato alla nascita. Per questo laboratorio le uova saranno la cornice di insoliti dipinti pop-up, che i giovani artisti realizzeranno prendendo spunto dai quadri della sezione Pinacoteca del Museo.

Prenotazione obbligatoria

Max 20 partecipanti 6 – 10 anni