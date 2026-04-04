Avellino – Sicurezza e prevenzione

La Polizia intensifica interventi mirati contro criminalità e violenza

La Polizia di Stato di Avellino ha intensificato l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, con particolare riguardo alla violenza contro le donne.

Nell’ambito delle strategie di contrasto alla violenza contro le donne, sono stati adottati nr. 10 provvedimenti di ammonimento. Inoltre, il Questore della Provincia di Avellino, nel decorso mese di marzo, ha adottato nr. 20provvedimenti di avviso orale e nr. 14 misure di allontanamento con foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi di polizia per rissa, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale, truffa in danno di anziani e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, su segnalazione dei Carabinieri, due cittadini georgiani, trovati in possesso di oggetti atti allo scasso nei pressi di alcune abitazioni di Atripalda (AV), e due donne del salernitano, responsabili di un tentato furto in una gioielleria di Bisaccia (AV), sono stati allontanati da quei Comuni irpini con foglio di via obbligatorio della durata di tre anni. Inoltre, un uomo della provincia di Caserta, responsabile di truffa in danno di anziani, è stato munito di foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni dal Comune di Montemiletto (AV).

Allo scopo di prevenire condotte antigiuridiche ed antisociali nei luoghi a maggiore concentrazione di persone, in particolare quelli ove si svolgono manifestazioni sportive, tali da creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati emessi nr. 3 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazione sportive (D.A.Spo.) e nr. 5 provvedimenti divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.U.R.).