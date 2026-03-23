Un’avventura a squadre alla scoperta della città tra storia, enigmi e cultura

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Viaggio al Tesoro Napoli torna per la sua settima edizione sabato 28 marzo 2026. L’emozionante ed originale caccia al tesoro, che ha conquistato più di 6000 concorrenti nelle principali città campane, prenderà il via alle ore 20:30 da uno dei luoghi simbolo della città: la Basilica di San Giovanni Maggiore. Da qui le squadre partiranno alla ricerca del tesoro nascosto vivendo l’atmosfera vibrante del Centro Storico.

L’evento, ormai appuntamento fisso nella città di Napoli, trasformerà le strade partenopee in un affascinante percorso tra prove ed enigmi e gode dei patrocini del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli e della partnership con LamiaCampania.it, una realtà impegnata nella valorizzazione degli eventi regionali.

L’esperienza ludica è aperta a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e vivere una serata fuori dall’ordinario: le modalità di partecipazione sono flessibili, sia per squadre da 3 a 5 persone, che per chi non ha una squadra e può iscriversi individualmente, unendosi ad altri partecipanti e trasformando la sfida in un’occasione perfetta per fare nuove amicizie.

“Siamo entusiasti di riportare Viaggio al Tesoro Napoli nella sua settima edizione”, ha dichiarato Vincenzo Martino, esperto di gamification e fondatore di VeniVerso. “Questo evento non è solo un gioco, ma un’occasione per riscoprire Napoli in modo inedito, valorizzando il suo patrimonio e creando un’esperienza di aggregazione unica che premierà non solo i vincitori, ma tutti i partecipanti.”

La squadra vincitrice si aggiudicherà un viaggio completo, messo in palio dal Centro Commerciale Medì. Ma ci saranno sconti drink & food per tutti, presso locali convenzionati, rendendo l’evento una vera festa collettiva. Viaggio al Tesoro Napoli è un evento che unisce cultura, gioco e comunità, trasformando per una notte le strade della città in un grande scenario di sfida e scoperta.