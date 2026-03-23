Docufilm, tavola rotonda e musica per celebrare il disinquinamento del fiume Sarno con Ente Idrico Campano

Lunedì 30 marzo appuntamento al Maximall di Torre Annunziata. Un docufilm sul traguardo storico del disinquinamento del fiume, tavola rotonda istituzionale e contest Note d’Acqua per una giornata di festa per la Campania.

Anche quest’anno l’Ente Idrico Campano celebrerà la Giornata Mondiale dell’Acqua. Lo farà lunedì 30 marzo con un evento articolato, che ha avuto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo e quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha un forte valore simbolico: il traguardo del disinquinamento del fiume Sarno, grazie alla sinergia tra Ente Idrico Campano, Gori e Regione Campania e la strategia grazie alla quale la Campania sta recuperando le sue acque e la balneabilità dell’intera linea di costa, sono tappe storiche nel percorso di risanamento ambientale della Campania.

Al Maximall di Torre Annunziata, sindaci, associazioni, cittadini, si danno appuntamento per parlare dell’ “acqua ritrovata” con la proiezione, in anteprima nazionale, del docufilm “Fiume Madre” per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo: un racconto che intreccia memoria, denuncia e speranza, e restituisce centralità al rapporto tra uomo e ambiente.

A seguire la tavola rotonda “Campania Blu – La Rinascita delle Acque”, moderata dal direttore de “Il Mattino”, Vincenzo Di Vincenzo, con la partecipazione del vicegovernatore e assessore al Mare della Regione Campania, Mario Casillo, dell’assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, e del presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, impegnati nel delineare strategie e interventi per la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica.

Sarà presentato anche il primo numero di “Percorsi d’Acqua” la rivista quadrimestrale edita dall’Ente Idrico Campano che si pone l’obiettivo di spiegare il complesso mondo del servizio idrico integrato con un linguaggio chiaro ed accessibile a tutti.

A chiudere la giornata, come da tradizione, il contest musicale Note d’Acqua con gli studenti delle scuole secondarie di secondo livello della Campania protagonisti nel diffondere una cultura consapevole sull’acqua a suon di musica.

L’appuntamento è alle 9:00 di lunedì 30 marzo presso il Maximall di Torre Annunziata.