Accesso consentito a cittadini e associazioni, con tesserino annuale per gli sportivi non affiliati

Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di atletica leggera della città. Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di atletica leggera della città.

Varie volte, negli ultimi mesi, la struttura è stata oggetto di atti di vandalismo – spesso la pista di atletica leggera è stata rovinata o addirittura distrutta in varie parti e le attrezzature presenti sono state danneggiate – facendo sprofondare l’impianto nell’incuria e nel degrado.

Il Comune è dovuto intervenire ripetutamente per rimediare ai danni, con interventi costosi che hanno gravato e che gravano sulle casse comunali. Da ultimo, il Comune è intervenuto anche con vari interventi di sistemazione dell’erba incolta e del patrimonio arboreo presente nell’area. La struttura, come è noto, è destinata sia all’uso pubblico sia alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, oltre che alle attività motorie e al tempo libero dei cittadini. Il nuovo regolamento ha proprio lo scopo di contemperare e armonizzare queste diverse esigenze di utilizzo.

Il documento è frutto di un percorso di condivisione istituzionale e di diversi tavoli operativi che si sono tenuti nelle ultime settimane con le società sportive e con le principali Federazioni di riferimento. L’impianto potrà essere utilizzato da società sportive, associazioni, federazioni, enti di promozione sportiva, ma anche da tutti i cittadini che, singolarmente, vorranno praticare attività di atletica leggera.

L’accesso dei singoli cittadini non iscritti né affiliati ad alcuna società sportiva è subordinato al rilascio di un apposito tesserino di autorizzazione da parte del Comune di Avellino, previa presentazione di domanda individuale e consegna di un certificato di buona salute e/o di idoneità medico-sportiva.

Per il rilascio del tesserino di autorizzazione, il singolo cittadino dovrà effettuare un versamento annuale di 50 euro in favore del Comune di Avellino. Sono esonerati dal pagamento i minori di 18 anni, gli over 70, le persone con disabilità e gli invalidi civili.

Con successive comunicazioni, il Comune renderà note le modalità per il rilascio del tesserino di autorizzazione e metterà a disposizione personale dedicato per fornire ai cittadini-utenti ogni necessario chiarimento.

Resta ovviamente fermo l’utilizzo libero del perimetro esterno della pista di atletica, garantendo l’accesso a tutti i cittadini che non dovranno effettuare versamenti di nessun genere per usufruire della parte collocata al di fuori del perimetro riservato prettamente alla pratica sportiva.