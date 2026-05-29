Pedoni Irpini ai Campionati di Scacchi

I giovani dell’ASD Avellino Scacchi protagonisti nella competizione regionale a squadre

Oggi alle 17:15 parte a Torre del Greco il Campionato Italiano a Squadre 2026, serie promozione della Campania, importante appuntamento della stagione scacchistica regionale e motivo di confronto per i 23 circoli scacchistici campani.

Il torneo vedrà impegnate ben 36 squadre, rappresentative di realtà storiche e recenti del movimento scacchistico campano e solo le 6 meglio qualificate saranno promosse alla serie C. Nei tre giorni di gara sono previsti 5 turni di gioco con cadenza 90 minuti +30 secondi di incremento.

Saranno premiate con medaglie le prime 3 squadre della classifica assoluta, la prima squadra completamente composta da giocatori U18 e la prima squadra completamente composta da giocatrici. Medaglie anche per i primi giocatori classificati in base al punteggio individuale ottenuto per ciascuna delle scacchiere assolute, i 3 migliori U18 del torneo, le 3 migliori giocatrici del torneo e i 3 migliori over 60 del torneo.

Tra le società partecipanti saranno presenti squadre provenienti da Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Battipaglia, Caserta, Eboli, Agropoli, Benevento, Pietrelcina, Rotondi, Pomigliano d’Arco, Ercolano, Piedimonte Matese, Avellino e Montella, a testimonianza della crescita e della diffusione in Campania del nobil giuoco.

A rappresentare l’ASD Avellino Scacchi con la squadra denominata PEDONI IRPINI ci saranno degli agguerriti giovanissimi (dai 10 ai 12 anni!) che hanno accumulato già varie esperienze nei tornei individuali: Marco ed Alessia De Ieso, Cristiano e Giordana Petruzzo, Marco Bergamino e Giuseppe Argenio.

Per molti di loro sarà un’occasione preziosa per confrontarsi con realtà diverse e maturare esperienze in una competizione a squadre che rappresenta uno dei momenti più coinvolgenti della stagione scacchistica italiana, unendo l’aspetto tecnico a quello umano e associativo, creando un clima di condivisione, collaborazione e crescita che va oltre il mero risultato sportivo.

La partecipazione dei PEDONI IRPINI è il risultato del costante impegno profuso nella divulgazione tra giovani e giovanissimi dall’ASD Avellino Scacchi in capoluogo e provincia al fine di consentire loro occasioni di crescita e di confronto anche con adulti attraverso l’attività agonistica correlata a questo straordinario e sano gioco.

A tutti i nostri ragazzi un augurio di vivere al meglio questa nuova esperienza con spirito di squadra e giocando ogni partita con l’impegno e la concentrazione di sempre.