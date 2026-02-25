Restauro della Chiesa di Santa Sofia

Il Comune di Benevento avvia i lavori di manutenzione interna ed esterna, con cantiere da aprile a luglio

Presso il Palazzo del Governo, presieduto dal Prefetto Raffaela Moscarella, si è tenuto un incontro con il Dirigente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Dr. Mariano Nuzzo, il Vicesindaco del Comune di Benevento, Avv. Francesco De Pierro e il Parroco della Chiesa di Santa Sofia, Don Marco Capaldo per definire i tempi di avvio e conclusione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio di culto.

La Chiesa, di proprietà del Fondo Edifici di Culto- FEC, bene di straordinario valore inserito nel patrimonio UNESCO, è infatti interessata da due progetti relativi a lavori di manutenzione, sia esterni che interni all’immobile, che saranno finanziati dal Ministero dell’Interno mentre la realizzazione delle opere sarà affidata in parte alla Soprintendenza ed in parte al Comune di Benevento

I predetti interventi, che interesseranno sia la parte esterna della Chiesa (copertura e facciata) sia l’interno (pavimento e impianto di controllo microclimatico), si rivelano pertanto urgenti e non più procrastinabili, tenuto conto che sono rivolti anche all’eliminazione di infiltrazioni d’acqua.

Al termine del confronto la Soprintendenza, in relazione agli interventi di sua competenza, ha assicurato che sono attualmente in corso le procedure per l’affidamento dell’incarico di responsabile per la sicurezza, definite le quali, si procederà all’affidamento dei lavori, con apertura del cantiere prevista gli inizi del mese di aprile e conclusione delle opere per il prossimo mese di luglio.

L’ulteriore intervento conservativo, rimesso al Comune di Benevento, è attualmente oggetto di una progettazione all’attenzione della Soprintendenza per la prescritta autorizzazione.

Successivamente, una volta stipulata apposita convenzione con la Prefettura e la Soprintendenza, i lavori saranno affidati al comune di Benevento quale stazione appaltante e potranno essere ammessi al finanziamento non prima del mese di settembre del corrente anno.