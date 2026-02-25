La cerimonia si terrà il 27 febbraio presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino celebrerà venerdì 27 febbraio 2026 la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939.

La cerimonia, intitolata “Lì dove serve”, si terrà con inizio alle ore 10:00 presso il Conservatorio Domenico Cimarosa, sito in Via Circumvallazione 156 – Avellino.

L’evento rappresenta un momento di riflessione e di condivisione dei valori che contraddistinguono l’operato quotidiano dei Vigili del Fuoco, da sempre impegnati nella tutela della vita umana, dei beni e dell’ambiente, garantendo soccorso tecnico urgente alla collettività con professionalità, spirito di sacrificio e senso dello Stato.

La celebrazione costituirà inoltre un’occasione per ricordare la storia e l’identità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione fondamentale al servizio del Paese, e per rinnovare il legame con il territorio e con la cittadinanza.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanti delle istituzioni e del mondo del volontariato.