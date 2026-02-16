Ricerche con droni e unità cinofile tra Calvisi e il Matese

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è in operazione per la ricerca di una persona scomparsa.

La richiesta di intervento è arrivata alla centrale GeoResQ (del CNSAS) di Cassano Irpino dalla stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese (CE) ieri pomeriggio. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono immediatamente recati a Calvisi, frazione di Gioia Sannitica (CE), da cui l’uomo si è presumibilmente allontanato nella mattinata di domenica 15 febbraio. La frazione di Calvisi è a ridosso del Monte S. Angiolillo, ai piedi del massiccio del Matese e le operazioni di ricerca si stanno concentrando nelle zone più impervie del territorio, anche con l’ausilio di unità a pilotaggio remoto (dotate di termocamera) e unità cinofile molecolari del CNSAS, giunte dalla Puglia e dal Lazio.

Il Soccorso Alpino e Speleologico ha iniziato le ricerche già nella serata di ieri e sono riprese questa mattina alle prime luci dell’alba, coadiuvato dai nuclei comunali di Protezione Civile di San Potito Sannitico (CE) e di Curti (CE).