Seminario e mostra d’arte a 310 anni dalla scomparsa del pittore irpino presso il Palazzo Vescovile di Avellino

Martedì 17 febbraio 2026 dalle ore 17.00 si terrà, presso il Palazzo Vescovile di Avellino, il seminario di storia dell’arte e mostra d’arte “Angelo Solimène la luce del sacro”, promosso dal Centro di Ricerca “Basilio Orga” e dall’Archivio dei pittori irpini della prima età moderna, nel trecento decimo anniversario della scomparsa del pittore irpino Angelo Solimène (1629-1716).

L’iniziativa intende rendere omaggio a una delle figure più significative della cultura figurativa dell’Irpinia tra Seicento e primo Settecento, rinnovando il legame tra l’artista e il territorio. Il seminario sarà coordinato dal saggista Sabino Morano, che guiderà i lavori e i momenti di confronto.

Dopo l’introduzione, sono previsti i saluti istituzionali di Gerardo Capaldo, in rappresentanza della Diocesi di Avellino, del dott. Francesco Iannaccone, della dott.ssa Giovanna Nicodemi, del dott. Gaetano Arciuolo, dello storico Mario Ciarimboli, della prof.ssa Emanuela Conforti e del dott. Giuseppe D’Amore.

Il programma scientifico prevede la relazione del prof. Angelo Cutolo, dedicata al tema del cognome della famiglia Solimène, e l’intervento conclusivo del prof. Stefano Orga, che approfondirà la figura dell’artista nel contesto del Naturalismo e del Barocco misurato.

Nel corso dell’incontro sarà presentata una ricostruzione biografica dell’artista: nato il 17 novembre 1629 a Canale di Serino, formatosi tra Sant’Agata di Serino e Solofra nella bottega di Francesco Guarini, Solimène sviluppò un linguaggio pittorico improntato a equilibrio compositivo, chiarezza narrativa e intensa spiritualità. Trasferitosi nel 1655 a Nocera dei Pagani, dove si stabilì definitivamente, operò tra Irpinia, Agro nocerino, Salernitano e Puglia, lasciando un segno profondo nella cultura figurativa meridionale.

In occasione del seminario sarà inoltre allestita una mostra di opere autografe di Angelo Solimène, offrendo ai partecipanti l’opportunità di accostarsi direttamente alla produzione del maestro e di integrare l’approfondimento teorico con l’esperienza visiva.

La mostra sarà curata dal Prof. Stefano Orga con la direzione artistica della Prof.ssa Michela Femina.

L’evento si configura come un significativo momento di studio, valorizzazione e condivisione del patrimonio artistico irpino.

La cittadinanza e gli appassionati d’arte sono invitati a partecipare. Ingresso libero.